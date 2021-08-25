大陸國務院港澳辦副主任黃柳權結束《十四五規劃》宣講團訪港行程，對於是否支持特首林鄭月娥連任，他說，港澳辦主任夏寶龍在國安法實施一周年研討會提出，對未來香港管治團隊班子要求有「五個善於」，凡符合要求的就應當支持。

夏寶龍上月提到的「五個善於」，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針；善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；善於為民眾辦實事，想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，以施政業績取信於民；以及要善於團結方方面面的力量，和善於履職盡責。

黃柳權表示，這次來港感受到特區政府管治團隊敢於作為、敢於擔當的新氣象正在形成，認為他們要更多學習和掌握國家戰略和規劃，更多履行發展香港的責任。他又稱，感受到青年一代對國家未來發展感到驕傲和自豪，體會到香港各界愛國愛港，正能量滿滿，工商界亦反映香港之前因為政治爭議，發展被耽擱，現在要奮起直追，他相信香港有這樣的正能量，香港這顆「東方明珠」一定有燦爛的明天。

他還稱，香港作為國際城市及自由港，人口流進流出，尤其在疫情下有高低變化是正常。香港已經開始了「由亂轉治、由治及興」的新進程，對香港未來充滿信心。