前新北市長朱立倫。（資料照片）

朱立倫臉書提到高端疫苗各種未知，「讓年輕人像是在玩俄羅斯轉盤」，面臨風險。朱立倫辦公室發言人凌濤今（25）日披露，不料沒一下子竟然上演「林瑋豐事件2.0」。

凌濤指出，晚間，朱立倫臉書出現大量越南籍帳號進行複製貼上的留言，不過這些1450可能沒想到，他們複製的帳號留言恰是長期參與我們活動的粉絲張女士，第一時間我們就了解全貌。只能說1450連反串都懶得花時間，非常不認真。

凌濤揭另一個可疑點，一串越南姓名的留言帳號隔一段時間，又陸續「神秘消失」，留言後又快速鎖帳號，只有天縱英明的王浩宇先生能「巧合」的在四分鐘內截圖這些1450的帳號發文。緊接著綠營側翼粉專轉製圖文攻擊。

凌濤分析，「養」境外越南網軍、發動「假」網軍反串、製造假象「謀殺」異己，這就是最經典的綠營1450 「養、套、殺」戰術！

凌濤痛批，社群平台在民進黨手中，淪為1450假訊息護航政府的舞台，還可以輕易製造假事件排除異己。原本對於高端疫苗的公共議題討論，被綠營弄得如此腥臭不堪。

他直言，綠營鎖定朱立倫進行側翼攻擊不是偶然事件。前幾日阿滴也是1450出征的受害者。今天大家不站出來反抗，下一個遭毒手的對象就是所有人！因為任何正常人想像不到的事情，這些1450全部都做得出來。

凌濤呼籲，我們要珍惜與守護公共議題能夠正面辯論的機會。大家正面對決，一定要和這種沒有底線的網軍對抗到底！