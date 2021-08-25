30多個企業與民間團體攜手救血荒，從25日起連辦3天捐血，「台灣梧桐弦樂團」到場演奏，悠揚樂音舒緩捐血民眾緊張情緒。（台灣梧桐弦樂團提供／盧金足台中傳真）

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華、祕書長游金洲等人響應公益善行。（盧金足攝）

今年疫情關係進行滾動式調整，調整為3天，每天兩部捐血車，分流人潮避免群聚。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山登場獻唱，與大家同樂，全場掀起安可聲，捐血民眾有音樂相伴，稱讚捐血變的更有「藝」思。（盧金足攝）

挽袖捐熱血！民眾宅在家防疫，加上農曆7月，影響出門捐血意願，續辦20年捐血的麗明營造，號召30多家企業和社團響應，25日起3天在台中市府後綠園道捐血，目標為1200袋，首日即捐到427袋愛心血，「台灣梧桐弦樂團」到場演奏，悠揚樂音舒緩捐血民眾緊張情緒。

台中捐血中心企畫課長陳家綺表示，血庫安全存量為7天，目前為5.7天，缺乏O型血與A型、AB型血，其中O型血使用量大，血源較不足，最近天氣較穩定，盼踴躍捐血，之前因疫情與下雨，平均安全庫存降到3、4天，難以因應中彰投雲4縣市1天1800袋的血液供應。

麗明營造董事長吳春山表示，19年來總捐血袋數已累積到1萬1293袋，今年為第20年，希望能達到1200百袋捐血，面對疫情也不忘救血荒，以行動挺公益。

疫情雖漸緩和，但全國3級警戒調降為2級，民眾仍減少出門活動，也造成全台血庫持續不足，但救人的醫療用血無法停止供應，麗明營造從2001年以1部捐血車，募125袋熱血開始，響應的協辦單位、團體愈來愈多。

吳春山表示，自2016年起，捐血中心每年必須出動6部捐血車才有辦法消化捐血的民眾，今年疫情關係進行滾動式調整，調整為3天，每天兩部捐血車，分流人潮避免群聚。

音樂人張力國、江欣晏，及「台灣梧桐弦樂團」得知捐血善行，主動表示到場演奏，藉由悠揚的樂音，舒緩捐血民眾的緊張情緒，也期盼藉著美妙樂音，吸引更多民眾前來駐足並增加捐血意願。

吳春山非常感謝這群音樂界好友的支持相挺，高水準的現場演奏相伴的捐血會場，氣氛果然不一樣，吳春山登場獻唱，與大家同樂，全場掀起安可聲，捐血民眾有音樂相伴，稱讚捐血變的更有「藝」思。

疫情自今年5月19日全台三級警戒以來，各界深受影響，藝文活動紛紛停擺，音樂家張力國、江欣晏，以及「台灣梧桐弦樂團」等音樂人看著站在前線為國人健康把關、防堵疫情擴散的醫護人員不眠不休的努力，不斷反思能用自己的專業為社會做出什麼貢獻。

藉由麗明營造的捐血活動，召集團員前來演奏，大家都非常的興奮，團員們不但能再次感受現場演出與聽眾互動的臨場感動，也期盼藉著美妙的樂音吸引更多的民眾前來駐足並增加捐血意願。

麗明營造第20屆公益捐血活動從25日~27日每日上午九時起至下午四時卅分止舉辦，捐血車將停靠在台中市西屯區府會園道169號，麗明營造總部大樓前方(台中市政府府後廣場邊)，在防疫優先的前提下，要提醒民眾於現場等候區請保持室外1公尺的社交安全距離，保護自己與辛苦的醫護人員，人人都請戴上口罩再上捐血車，安全防疫，熱血健康延續。