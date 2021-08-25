貨櫃三雄違約交割連環爆，證交所今（25）日公告證券商申報違約交割情況，陽明（2609）再爆出3127萬餘元違約交割，等於是本周一（23日）交易，於今天交割出現違約。

證交所公告，今天「買進、賣出合計總金額」為4507.29萬元，「買進、賣出相抵後金額」為2347.03萬元。至於個股違約交割則有陽明一檔，分別在台銀鳳山分公司違約交割僅有14.05萬元，以及華南合泰分公司違約交割3113.25萬元，合計為3127.3萬元。