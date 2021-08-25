貨櫃三雄連環爆 陽明再爆3127萬元違約交割 19:542021/08/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所今日公告證券商申報違約交割情況，陽明再爆出3,127萬餘元違約交割。(圖/陽明提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃三雄違約交割連環爆，證交所今（25）日公告證券商申報違約交割情況，陽明（2609）再爆出3127萬餘元違約交割，等於是本周一（23日）交易，於今天交割出現違約。 證交所公告，今天「買進、賣出合計總金額」為4507.29萬元，「買進、賣出相抵後金額」為2347.03萬元。至於個股違約交割則有陽明一檔，分別在台銀鳳山分公司違約交割僅有14.05萬元，以及華南合泰分公司違約交割3113.25萬元，合計為3127.3萬元。 台股3天強彈700點收復萬七 就等這天多空攤牌 BDI又飆了 散裝航強壓貨櫃三雄 散戶注意這2天 #陽明 #違約交割 #貨櫃三雄 #連環爆 #買進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資調高載板三雄目標價 南電上看6字頭 眼尖網友曝這操作 15:512021/08/25 財經 公務員遭爆領到3萬生活補貼 勞動部回應了 13:322021/08/25 生活 振興券再爆迫國營與受刑人分裝 經部喊有先意願調查 13:012021/08/25 財經 公路總局爆貪汙 逼廠商給500萬買照 04:102021/08/25 社會新聞 麟洋悠遊卡爆違法恐被迫離隊 經紀人說話了 14:292021/08/25 娛樂 高端爆2例施打後死亡 連勝文：不知是否再鼓勵綠營支持者以身體拚台灣價值 11:112021/08/25 政治 爆青筋挑戰單手捏雞蛋卻沒破 內行人揭密 15:542021/08/25 搜奇 離譜！萬華街友騎樓當眾「全裸洗澡」居民嚇爆：嚇阻也沒用 12:462021/08/25 生活 北市某公立幼兒園爆施暴隱匿！家長控申訴無門 12:102021/08/25 生活 鮮肉偶像被爆玩粉絲床照流出 Lucas認了：對不起讓你們失望 15:572021/08/25 娛樂 1分鐘讀財經》救毛利率出手了 台積電終於漲代工價最高20％ 08:292021/08/25 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 台積代工價暴漲恐還有第2槍 散戶押這幾檔跟著老大賺 - 財經 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 搶便宜 8月高股息ETF股東激增 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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