Youtuber美麗妄娜以姓感身材和大方不做作的個性，受到許多網友喜愛，因常拍真理系列而有「真理女神」封號，近日她卻宣布暫時停更真理影片，並透露自己未來的計畫，即將離開台灣一陣子。

美麗妄娜3天前在Youtube上傳新影片，實穿了六款私襪滿足族控，卻也在標題打上「最後一集真理系列」，讓粉絲相當錯愕，昨（24日）她又上傳一支「對不起各位 我有事要說」為題的新片，正式宣告停更真理影片，並透露自己最近開始無法投入在影片裡，不但沒用心製作，還會逃避拍片，甚至會陷入工作的恐慌，讓她慢厭倦自己。

美麗妄娜不小心脫衣太大力，彈出核彈美胸。（圖／翻攝自YouTube）

美麗妄娜為了讓自己恢復對拍片熱情，決定「暫停真理系列」，但她也強調等自己調整完心態、狀況，一定會重新開始真理系列，絕不會讓大家等太久，更透露原本受外界聲音影響想要「封奶」，可最後仍決定不迎合任何人，做自己就好。

美麗妄娜話一說完，馬上拉開外套拉鍊開始業配，沒想到力道沒控制好脫太大力，一拉就拉到底，而她裡面只穿著一件內衣，彈出核彈級美胸，事業線一覽無遺，連她本人當下也嚇到雙手抱胸，反應過來才笑場。

另外，美麗妄娜透露自己即將到紐約進修，雖然因此一度有很大的經濟壓力，但她相信「不要站在一旁羨慕人，靠自己努力也可以」，最後仍成功達成目標，藉此鼓勵大家，粉絲看了也紛紛留言支持「去紐約要照顧好自己喔，不管妳何時回來台灣，都會等妳回來的」、「到了異地可能會有不同以往強烈的無力跟無助感席捲而來，可是一定要記得我們都在這裡」、「好好照顧自己，不要太累了」、「希望妄娜找回初衷，持續進步，加油」。