王齊麟（右）、李洋為樂天桃猿開球。（陳麒全攝）

梁家榮（左起）、王齊麟、李洋、陳禹勳。（陳麒全攝）

在東京奧運打下台灣羽球首面金牌的台灣男雙組合王齊麟／李洋，25日前往桃園擔任樂天桃猿開球嘉賓，首度踏上棒球場開球2人都說緊張，不過看到猿隊在球場擺設爆紅的「決勝IN點」，兩隻吉祥物也重現「聖筊」姿勢，讓「麟洋配」直呼很酷。

首度出征奧運就成功奪金寫下台灣羽球歷史，「麟洋配」一系之間爆紅，兩人也受邀擔任開球嘉賓，不過首度開球的2人都直呼緊張，王齊麟表示，畢竟是在自己不熟悉的領域，怕暴投、挖地瓜，結果一旁的李洋接話說：「結果我就挖地瓜了。」

雖然成功將球投進捕手手套，但回想剛剛開球的情況，王齊麟仍直呼緊張，「因為羽球場沒有那麼大，我現在還沒從緊張感走出來，不過體驗不同運動項目我覺得很棒。」

而「麟洋配」在金牌戰時，最後一分對手挑戰失敗，「決勝IN點」和兩人贏球時的「聖筊」姿勢也都在台灣爆紅，今天猿隊也在球場擺設「決勝IN點」，兩隻吉祥物也模仿兩人姿勢，也讓她們直呼很酷，王齊麟說：「我覺得很酷，大家真的很有心。」