司法院舉辦「110年度家事調解學術與實務研討會」，司法院院長許宗力表示，在實務運作上，經常發生父母搶奪子女、以子女為爭訟籌碼的情形，希望以家事調解替代傳統訴訟解決紛爭，妥適協助當事人及維護子女利益。

許宗力說，如何讓雙方協力分擔「合作父母」或「友善父母」角色，維護未成年子女最佳利益，改變傳統對立性爭訟思維，協助當事人自主解決紛爭，在家事調解程序中至關重要。