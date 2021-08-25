解決父母搶奪子女訴訟戰 司法院長希望家事調解減少紛爭 20:012021/08/25 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解決父母搶奪子女訴訟戰 許宗力希望家事調解減少紛爭。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院舉辦「110年度家事調解學術與實務研討會」，司法院院長許宗力表示，在實務運作上，經常發生父母搶奪子女、以子女為爭訟籌碼的情形，希望以家事調解替代傳統訴訟解決紛爭，妥適協助當事人及維護子女利益。 許宗力說，如何讓雙方協力分擔「合作父母」或「友善父母」角色，維護未成年子女最佳利益，改變傳統對立性爭訟思維，協助當事人自主解決紛爭，在家事調解程序中至關重要。 不曾錄外景節目怕舊疾復發 新科台語歌王許富凱初體驗獻《飢餓》 許富凱聽江蕙話傳承台語歌 #調解 #解決 #許宗力 #紛爭 #家事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃少祺轟防疫旅館2天後達共識 傳收高額和解金他曬一紙回應 15:582021/08/24 娛樂 再度未舉債 中市總預算追加減展現振興經濟決心 15:402021/08/24 政治 這3件事爸爸來教最好 爸爸的育兒迷思與壓力這樣解 08:222021/08/23 健康 新北警局長黃宗仁監交林口分局長布達 地方民代到場觀禮力挺 19:322021/08/24 寶島 新北警察局長監交林口分局長布達 民代到場觀禮力挺 18:252021/08/24 社會 看公視大戲「斯卡羅」配線上導覽影片讀歷史 09:442021/08/24 生活 屏東街頭驚傳命案 醉男持鐵槌活活打爆鄰居頭慘死 10:182021/08/23 社會 朱立倫批年輕人被迫打高端 綠委反嗆：為選黨主席抹黑國產疫苗 11:422021/08/25 政治 1分鐘讀財經》蘋果新品點火 測試廠大爆單 3台廠可望旺到明年 08:252021/08/23 財經 《光電股》缺料問題嚴重 大立光林恩平：下半年低規產品為主 12:522021/08/25 財經 台灣民意基金會最新民調 20到24歲支持度暴跌！首投族挺蔡 從9成3腰斬剩4成7 04:102021/08/25 焦點要聞 社會熱門新聞 陸姓作家打高端猝死相驗出爐 高大成推測死因與1習慣有關 - 社會 灰心人妻拒參加換妻俱樂部 慾望人夫帶炮友去主辦人不爽了 - 新聞 非洲豬瘟病毒流竄彰化 南彰店家豬肉鹹蛋蝦子香腸全中 - 社會 基隆女打完高端昏在西門捷運站不治 檢警安排相驗 - 社會 小6女泳池目睹男同學GG羞爆 長大驚見閨蜜男友傻眼了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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