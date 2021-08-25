資深藝人余天與李亞萍之女余苑綺，2014年確診罹患直腸癌第三期，她抗癌多年，今年又因為癌症再度復發，於上月住院開刀，手術時間長達17小時，讓她坦言是抗癌9年來第一次情緒如此失控，令粉絲相當心疼。她的弟弟余祥銓今天在臉書PO出與全家人歡慶37歲生日影片，赫見才動完手術不久的余苑綺現身其中，引發網友討論。

余苑綺上個月因為癌症復發，於台北榮總住院開到，手術結束後，她也不忘在臉書向粉絲報平安，PO出一張她躺在病床上、身上插著4根管子的自拍照，向粉絲坦言她並沒有大家想像的這麼勇敢，會怕會痛也會不敢面對，「不過只要我還活著我就會繼續跟病魔對抗，家人就是我最大的助力，謝謝大家關心。」

余苑綺消瘦為弟弟余祥銓慶生。(取自余祥銓臉書)

余祥銓今日在臉書PO出37歲慶生影片，影片中可見他的父母余天與李亞萍、女友柔柔，還有姊姊余苑綺全部人圍繞在蛋糕旁，開心唱著生日快樂歌幫余祥銓慶祝，一家人和樂融融相當幸福。

不過開刀出院後的余苑綺，整個人就明顯消瘦一大圈，神情十分憔悴，穿著束腹帶的她，瘦到連紅色上衣都撐不起，領口滑落讓她不時得伸手調整，余祥銓的慶生影片亦吸引網友留言「相信你心裡一定有一個願望是留給姊姊希望姊姊身體能夠越來越好！」、「好溫馨！苑绮早日恢復健康加油喔」。