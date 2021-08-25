越南走私肉品被驗出含非洲豬瘟病毒、引爆非洲豬瘟侵台疑慮，行政院長蘇貞昌23日至桃園大園區遠雄貨棧視察時，在現場怒飆關務署，並直批抽檢率過低，要求一定要把破口補起來。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，台語有一句話叫「嚴官府，出厚賊」，行政院領導各單位執行政策，出了事情就臭罵很不好，因為這等於當下就甩鍋給其他人。

王世堅23日在政論節目《新聞大白話》中表示，台語有一句話「嚴官府，出厚賊」，就是政府越嚴格，但盜賊卻越多，行政院領導各部會、官署執行任務，不能只是用高壓、出了事情就臭罵的方式，樣這不好，去臭罵固然一時之間可以得到民意支持，可是臭罵的當下就等於是甩鍋了，甩給基層人員。

王世堅認為，基層在執行每項不同政策任務時，他們是否能發現問題，並提出檢討，讓上面知道，然後大家趕快解決，因為這次問題的發現，竟然是被舉發後才知道，我們的檢查率只有3%，這個事情是最可怕的。

針對振興五倍券政策，王世堅指出，人民的看法是，現在肚子很餓，來什麼就吃什麼，對於現在不用再支付1千元購買振興券，王世堅覺得這很好，再來就是舉國歡騰、普天同慶的時候，「這些枝枝節節我們本來就知道了，我希望他省去這些枝節，並了解到發放五倍券帶來的錯誤、問題一大堆」。