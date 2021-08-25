國產高端疫苗開打後，3天內傳出4死個案，引發民眾疑慮。律師林智群在臉書列出「國人十大死因」中的「心臟病」與「腦血管疾病」死亡數據分析，認為打疫苗與死亡之間「因果關係能否成立才是重點」，若真的因為打疫苗致死，死亡數字應該更高，

林智群在臉書發文：「國人十大死因裡面，第2名的心臟病跟第4名腦血管疾病，人數加起來大約3萬人，平均每天死亡82人。以台灣目前疫苗覆蓋率40%，100人裡面有40人打過疫苗，有打疫苗那40%人民裡面，每天因為心臟病腦血管疾病死亡的人數是32人。（82人*40%=32人）。

如果考慮到台灣是年長者優先施打，那個心臟病心血管疾病平均死亡數字應該更高。如果要把這些人的死亡，全部歸給疫苗，那個因果關係能建立嗎？以目前統計數字，打過az 死亡的人數是537人，打過莫德納死亡人數是118人，難道他們也是因為疫苗死亡的嗎？#因果關係能否成立才是重點」。

林智群進一步說明，「這不是舉例，而是數據分析，在疫情發生前，那個死亡就是已經存在的現象，現在打疫苗，你還把前面已經存在的事情歸給這個疫苗，那就是奇怪」。

不少網友認同表示：「經過統計今年的死者24小時內都有吃過飯，得證死因是100%因為吃了飯?!」、「鍵盤法醫很多，就算驗屍後排除因果關係，還是很多人不信#台灣環境對專業人士真不友善」、「按照媒體分類，只要事前有打疫苗的，死亡原因只有一個。(((是疫苗，一定是打了疫苗)))哈們」、

不過也有網友認為：「雖然能裡解你想表達什麼，但這種推測換句話說其實就是那個人本來就會死，不一定跟疫苗有關。對於家屬來說會是個『蛤？』的狀態喔。」、「如果對疫苗有疑慮，對自己的身題不是那麼有把握，就不要打，注意個人防疫」。

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