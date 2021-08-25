台中市西屯區公所推薦農建課員工林筱微參加「台中市政府及所屬機關學校109年績優工友及行政助理」選拔，榮獲績優行政助理。（盧金足攝）

台中市西屯區公所推薦農建課員工林筱微參加「台中市政府及所屬機關學校109年績優工友及行政助理」選拔，榮獲績優行政助理。今年因新冠肺炎疫情影響，市府未統一辦理表揚活動，25日由區長陳寶雲代表市長盧秀燕頒發獎狀表揚林筱微。

陳寶雲表示，林筱微從2016年12月30日至西屯區公所擔任行政助理迄今，目前服務於農業及建設課，對於自身工作積極盡責，協助辦理課內臨時性工程使用道路申請及違章建築查報、商標法查核、公寓大廈管理、工商普查、工廠校正、農情調查、轉作休耕、農用證明核發、農業機械使用證、防汛、土木工程、財稅收件等行政業務。

林筱微工作期間屢獲各項獎勵的肯定，很多參獎資料的彙整，都經由她的協助，尤其是本所參加2019年及2020年「台中市政府及營建署工程考核」，連續2年獲得「台中市政府考核執行成效」甲等，也協助西屯區公所「109年度廉能透明獎」參賽資料準備，參賽資料更精進。

區公所指出，林筱微積極任事、奉公守法、對工作秉持無私的奉獻，並樂於協助同仁，人際關係良好，獲得推薦參加「台中市政府及所屬機關學校109年績優工友及行政助理」選拔，獲得績優行政助理肯定，實至名歸。