曹佑寧（右）與楊勇緯展開男神對決。（《動誌》提供）

曹佑寧（右）與楊勇緯惺惺相惜。（《動誌》提供）

曹佑寧之前被網友拱想看他與「柔道男神」楊勇緯在《全明星運動會2》PK，當時因楊勇緯從東京返台需隔離14天，時間無法配合。他這次擔任「開動節」活動大使，特地指名楊勇緯參與「沙漏挑戰」，讓粉絲們如願以償看到兩大男神的PK秀。

曹佑寧和楊勇緯儘管3分鐘平板支撐過程艱辛，還需面對各式搞怪快問快答，依舊保持男神風采，最後雙雙發揮運動員永不放棄的精神，握手言和完成挑戰。賽後，曹佑寧大讚勇緯的8塊腹肌果然名不虛傳，挑戰過程中就像是台戰車一樣一動也不動，惺惺相惜的他們也被現場眾人拱為「曹楊CP」，大方玩起CP三連拍。

曹佑寧和楊勇緯也希望所有人的生活能盡快回到正軌，無論是工作上或是運動員的比賽和訓練，都能回到各自擅長的領域繼續發光發熱，最後也不忘邀請大家表達對運動及選手的應援熱情，一起用力分享「SPORTZ NEVER STOPS」的理念，將正能量傳遞給周圍的人。