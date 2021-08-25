三星日前才在全球發表了全新的Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G，而今（25日）就迅速地為台灣消費者帶來了在台的正式發表會，雖然此次的摺疊手機改以親民價的策略以攻占台灣的旗艦手機市場，定價亦同時創下摺疊手機的「甜蜜點」4萬元有找即可入手，但在記者會上則帶來了一系列名車，讓記者坐上豪車觀看發表活動，可見品牌對於此次的摺疊新機相當重視，也再次展現了三星的突破創新。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，預計兩款新機不僅將有信心超越Note系列的銷量，摺疊手機也將達到在整體高階市場的20-30%滲透率。（粘耿豪攝）

三星全新Galaxy Z Fold 3 5G（右），共幻影黑、鈦灰銀、冷杉綠 3色，定價5萬6888元起；Galaxy Z Flip3 5G共有絨絲白、日落紫、石墨綠及幻影黑 4色，定價3萬888元起。（粘耿豪攝）

三星此次為了讓摺疊手機打進台灣主流手機市場的布局，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，已經計劃了一連串在台的行銷與消費者體驗等活動，主要將針對提高消費者對摺疊手機的了解、引起民眾的興趣及加強個人體驗的方向作部署，「台灣整體智慧型手機總銷量在今年上半年比去年同期雖下降約14%，但從市值來看卻成長了4%，代表消費者對於高階手機的需求不容忽視，而隨著摺疊手機的定價已經來到甜蜜點，預計此次兩款新機不僅將有信心超越Note系列的銷量，摺疊手機也將達到在整體高階市場的20-30%滲透率。」，為此三星明天（26日）就將再三星微風南山旗艦體驗館宣布，推出突破性的全新三星「星機試用計畫」，打造市場首見「先體驗、後購機」的服務等活動。

三星全新Galaxy Z Fold 3 5G擁有7.6吋大螢幕瀏覽體驗，內頁更首搭載螢幕下鏡頭，帶來更流暢無阻的視覺及操作體驗。（三星提供）

三星全新的Galaxy Z Fold 3 5G及Z Flip3 5G，均為首款搭載IPX8防水等級的摺疊智慧型手機，滿足消費者不同場合的使用需求。（粘耿豪攝）

不過對於消費者來說，相信定價才是最重要的一環，此次將在台灣推出全新Galaxy Z Fold3 5G的幻影黑、鈦灰銀、冷杉綠 3色，分別有12GB／256GB 及 12GB／512GB 2款規格可選，定價5萬6888元起；而Galaxy Z Flip3 5G則帶來了絨絲白、日落紫、石墨綠及幻影黑 4色，8GB／128GB 及 8GB／256GB 2款規格，定價3萬888元起，可見三星也不負眾望地帶來了甜蜜的摺疊手機入手價，讓消費者以旗艦機的價格，一起進入到最新潮的摺疊智慧型手機年代。

三星推出9月10日至10月31日期間購買Galaxy Z Fold 3 5G後登錄，即送附S Pen的翻頁式保護殼、藍牙智慧防丟器及無線閃充充電板。（三星提供）

三星今年也為了全新的Galaxy Z Fold 3 5G及Z Flip3 5G推出了一系統原廠保護殼。（三星提供）

兩款新機明天（26日）中午起至9月5日期間開放預購，上網登錄再享星享禮指定配件購物金最高6000元，及1年期全星守護行動裝置意外保障，另外於三星智慧館及三星商城更享9月7日起即享優先領貨權，在預購時間內完成取貨，再享如LINE購物加碼送3000點LINE POINTS等指定優惠，同時也推出了各種舊換新的加碼活動，預計9月10日起正式在台上市，10月31日前購機更享登錄禮，另還有Samsung Pay悠遊卡開卡限時限量回饋500元、YouTube Premium免費試用4個月等優惠。而Thom Browne Edition限量版也將於明日起開放預購，定價6萬5888元起，三星表示自11日發表日起，不少消費者就已留下資料準備預購，預計正式開放預購後將大開紅盤。