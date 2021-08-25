富邦悍將25日在新莊主場「開箱」狀元江少慶，但他中職初登板表現並不理想，首局叫挨陳子豪3分炮，最快球速152公里，最終僅投3局失4分退場，退場時球隊以1比4落後。

江少慶在今年季中選秀被富邦以狀元籤選進，並與富邦簽下4.5年複數年合約，合約總值6120萬打破中華職棒紀錄。昨天富邦投手教練布魯斯表示，對於他的初登板不會有用球數限制，將會視他投球情況而定。

但今天江少慶首局就碰上亂流，開賽就接連被王威晨、周思齊敲安，1出局後再被陳子豪敲出右外野3分全壘打，首局就面對7名打者。

第2局江少慶狀況仍不見好轉，又被首棒打者江坤宇敲安，1出局後再被王威晨敲出二壘安打再掉1分，3局他終於回穩，讓詹子賢擊出二壘滾地球，再連續三振許基宏、岳東華。

富邦在4局換投，總計江少慶初登板僅投3局，用68球其中44球是好球，最快球速152公里，被敲5支安打其中包含1支3分炮，投出2次三振、2保送、1暴投，失掉4分皆為自責分，以敗投候選人身分退場。