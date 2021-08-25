1名網友日前在路邊驚見1輛「行動紙錢焚燒車」，該車由小貨車改裝，車尾處有孔洞能放入紙錢，他發現時車裡頭正冒出熊熊烈火，火光從車內竄出，讓他擔心安全問題，其他網友也說車底即油箱，車身也有大片焦黑，應該不會通過監理所審查；不過也有疑似該業者澄清全車有隔熱、排煙專利，安全沒有疑慮。

該名網友在臉書「爆料公社公開版」張貼1張照片，照片中是他在路上發現1輛「行動金紙焚燒車」，該輛車疑似有小貨車改裝而成，車尾處有一個小孔洞能塞入紙錢，車頂則有類似排煙設備的裝置，他當時發現時，有名男子正在燃燒紙錢，車內冒出熊熊火光，而最驚恐的是車身已經多處呈現焦黑，讓原PO看了怵目驚心。

有網友找出早有殯葬業者使用「行動焚燒車」，讓家屬在戶外燒庫錢不用清理。（翻攝自臉書 安心禮儀有限公司）

該網友說，「台灣太神奇了，全世界怎麽比得上我們，算是開眼界了」，他認為車內有熊熊大火燃燒相當危險，該貼文短短2小時就有高達6百多則留言、4千多個讚數，網友留言說「太危險，油箱在下面，開什麼玩笑」、「移動式火化車」、「正版的坐火車」、「改天會不會有行動火葬車」、「乍看還以為是窯烤比薩、烤地瓜」。

不過留言處也有疑似業者本人出面澄清，此車有通過專利設計，排煙亦在檢測合格，整車熱能有專利水循環系統隔熱隔煙，車輛實屬新型構置、全底隔熱措施，強調台灣本來就已有移動式火化車，早在921救災時就曾使用過，也有其他人說「上次有看到，有去摸他的車子都不會熱，裡面做得非常好又安全」。