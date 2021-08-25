新加坡衛生部表示，今天本土病例新增118起，連2天COVID-19新增本土案例破百。專家分析，病例增加主要來源是移工宿舍和商場；但因疫苗接種率高，研判疫情不會像去年嚴重。

新加坡衛生部指出，今天初步確認新增118起本土案例，另有2起境外移入。新增本土案例中，26人與北海岸移工宿舍（North Coast Lodge）有關。全國至今累計6萬6812人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），累計50人病故。

北海岸移工宿舍有3名住戶21日接受定期病毒檢測的結果呈陽性，當局隨後展開大規模篩檢行動而發現更多確診案例。根據目前資訊，北海岸移工宿舍感染群已累計112人確診。

另外，衛生部昨天表示，正在調查購物中心白沙浮商業城（Bugis Junction）20名員工確診的情況。

新加坡近來疫情已趨穩，每天新增本土案例逐步降至20、30多起，不過23日起本土案例數又攀升至一百上下。

星媒引述傳染病專家表示，新增病例主要來自購物商場及移工宿舍感染群，這不令人意外；也有專家認為，這些確診移工可能是二度感染。

專家指出，新加坡移工宿舍去年歷經疫情大爆發，只要在人多、擁擠的空間，感染在所難免；不過，這次爆發的規模預計會比之前小，因為大多數移工已接種疫苗。如果大家都打過疫苗，儘管有病毒傳播，也可能是輕症。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至23日為止，星國78%人口已完成COVID-19疫苗接種，82%至少接種一劑。