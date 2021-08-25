台積電和英特爾等半導體大廠擬於美國亞利桑那州建設晶圓廠，料未來該州將成為全球半導體晶圓代工重鎮之一，然美國西部如今面臨幾十年以來最嚴重的乾旱，科羅拉多河水源緊繃，對耗水量極大的半導體製造業勢必將成為一項考驗，PTT網友對此驚呼，「趕快教他們挖井」。

《The Verge》報導，美國聯邦政府本周正式宣布，科羅拉多河有水源緊繃的情形出現，美國數州和墨西哥將從2022年1月1日開始停水，而缺水是發生在亞利桑那州的主要水源，同時也是美國最大水庫胡佛水壩的米德湖。

而同其它州相比，亞利桑那所受影響可謂是最為嚴重，每年將損失約8%的總水量，但值得一提的是，在各類用水中，農業會是首當其衝的受災戶，因為工業用水和市政用水於亞利桑那州有優先用水的資格，除非缺水的情況更加嚴重。

由於半導體廠的耗水量極為龐大，日均用水量估計消耗200萬至400萬加侖，這相當於亞利桑那州居民約13698人至27397人的單日用水量。

亞利桑那州2019年的農業用水量占比逾70%，相較之下，工業用水僅消耗該州6%，然隨著半導體廠的進駐，料占比將會提升。

台積電2020年5月宣布，計畫將於鳳凰城斥資120億美元增設晶圓廠，這是台積電於亞利桑那州的第一家工廠，而面對缺水的問題，台積電向《The Verge》表示，「水荒的問題目前並不會對新建晶圓廠的計畫造成任何影響，但仍將繼續密切關注供水狀況」。

亞利桑那州的乾旱情形廣為人知，這也導致其十分依賴其他州的水資源共享協議，然隨著主要水源的科羅拉多河水位持續下降，亞利桑那州未來恐將面臨嚴峻的挑戰。

PTT股板的網友見狀大感意外，「笑死，我以為只有台灣會缺水」、「台灣領先缺水」、「我還以為只有台灣會缺水哩」、「GG（台積電）：怎麼到哪都缺水？」、「GG：怎麼這邊也會缺水」；此外，也有網友驚呼表示，「趕快教他們挖井」、「我們的部長說挖井可以解決，美國人要不要試看看」。