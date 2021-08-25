基隆市中正區新豐街昨天有一對夫妻因施打高端疫苗不適送醫，丈夫出現癱軟、四肢無力症狀，在床上半昏迷一整天，妻子則是不斷打冷顫、發抖，今天晚上7點多2人再度出現四肢無力等症狀，目前院方正進行檢查。

據了解，這對夫妻前天施打高端疫苗，昨天不適報請警消到場協助，基隆市消防局接獲通報，立即派員將2人送往衛生福利部基隆醫院，丈夫較為虛弱，有頭暈、手腳麻、全身無力等症狀，妻子則是會喘、手腳麻，意識清楚，院方進行抽血、心電圖、X光等檢查皆正常，並留置醫院觀察，直到晚上10點多才出院。

基隆市衛生局今天上午也證實，夫妻2人昨晚10點多打完點滴後已自行返家，將依規定通報不良反應。

未料，今天晚上夫妻2人再度不適送醫，出現四肢無力、癱軟等症狀，據悉，丈夫的症狀和昨天差不多，而妻子則是出現四肢癱軟無力，2人意識清楚，生命徵象穩定，目前醫院正進行檢查，至於詳細原因衛生局釐清中。