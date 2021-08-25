教育部專案開放境外生來台，教育部長潘文忠今(25)日下午在舉行部務會報之前表示，來自高風險國家地區學子，將免費並強制入住集中檢疫所，而來自非高風險國家地區的境外學子，每天只要負擔新台幣1500元的房費，比一般外籍人士的4500元便宜3000元。

根據衛福部資料指出，重點高風險國家包含巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及緬甸共8國，但該資料會隨各國疫情變化而有所更新。

1.3萬名境外生即將來台，對此潘文忠提到，按照指揮中心規定，過去14天內，如果境外生具有重點高風險國家旅遊史，一律公費入住集中檢疫所；過去14天內沒有重點高風險國家旅遊史的境外生，則以自費入住，每日費用為1500元，14天共計2萬1000元。

潘文忠指出，集中檢疫所的收費，已是考量學生的經濟能力，收費較一般外籍人士減少，希望各大專校院鼓勵學生優先選擇入住，但如果要選擇住到防疫旅館，相關補助則依照交通部規定辦理。