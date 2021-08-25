光學鏡頭廠一哥大立光稱霸台股10年，近年隨競爭對手加入，5月將股王寶座拱手讓給矽力-KY，大立光股價今(25日)小跌15元收2730元，與矽力-KY價差仍達935元。不過，向來不看股價、專注技術的大立光執行長林恩平沒在意，股東會更釋出將重返車載市場的重要訊息。

大立光今舉行股東會，通過去年財報，照例由董事長林恩舟、林恩平2兄弟主持，僅歷時21分鐘就結束。

因疫情致使智慧型手機市況不佳，且美國華為禁令重創華為手機銷售，大立光去年合併營收559.44億元，年減8%；營業毛利374.72億元，年減11%，合併毛利率66.98%；稅後盈餘245.28億元，年減13%，每股盈餘182.86元。

但比起去年的財務數字，股東會釋出的5大訊息，對投資人更加重要。

1.股利改為每半年配發

大立光已於8月10日除息，但目前尚未填息完成，股東會通過配發每股配息91.5元，同時也修改公司章程，將股利由1年1次改為每半年配發，而今年上半年的股息，最快第4季入帳，有助於激勵投資人的持股信心。

2.8月營運優於7月

蘋果新iPhone拉貨啟動，大立光7月合併營收升至38.03億元，月增12.85%，年減17.84%，前7月合併營收257.36億元，年減15.6%。大立光表示，由於部分客戶陸續下單，8月看起來比7月好一點。

同時，大立光7月已透過持股5成的子公司大陽出貨，開始認列VCM營收，惟近期引進不少新機台以致虧損。

3.手機零組件、相機模組持續缺料

林恩平坦承缺料影響愈趨嚴重，雖客戶有給預估訂單，但部分國家鎖國，導致模組及元件都缺，多少影響出貨，包括手機零組件、相機模組，目前營收和高峰期落差仍大，未來將視走向調配，但仍肯定狀況已比7月好，9月拉貨動能也高於8月。

4.毛利尚待「雙率」拉動

疫情影響下半年高階鏡頭導入速度，林恩平透露，原訂年底出貨8P的2家客戶，因元件缺料遞延到明年，下半年多為低規格6P及7P鏡頭，價格不好毛利率就較差，希望透過良率及稼動率去拉升毛利率。而目前稼動率已差不多，希望第3季底拉到滿載，並用良率拉升。

5.重回車用領域

看好車載鏡頭訂單成長快速、避免內部資源競爭，宣布成立子公司大根光學工業，資本額暫定10億元，並規劃「非球面模造玻璃」產能，產能將分散在台灣廠與東莞廠2地，盼為營運添動能。