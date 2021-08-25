劉怡里簽進艾迪昇，小露螢幕少見的美腿。（艾迪昇傳播提供）

營養師劉怡里14年臨床專業備受肯定，長年擔任政府機關、民間企業，甚至是藝人的專任營養師，也常在電視節目分享各種營養資訊，經過10多年的無經紀約狀態，她日前終於簽下經紀約，進入艾迪昇傳播，為展現新氣象，她露出螢幕少見的雪藏美腿拍攝宣傳照，露出小女人風情，她說：「平常在電視上比較包緊緊，經紀人說要讓大家看看不一樣的劉怡里！」

身為營養師，劉怡里深諳保養之道，但不說不知道，她保養只靠1瓶不到千元的開架乳液，就讓肌膚維持白皙光潤，她表示：「應該是媽媽遺傳得好，肌膚一直以來都很穩定，但我平常回到家一定會卸妝，不讓臉部有負擔。」她還透露，自她從小有印象，每天起床必先喝300毫升常溫開水，「也不是父母要我喝，我早上自然而然就會想喝開水」，她推測或許這個習慣，也是讓她維持肌膚好狀況的原因。

劉怡里的媽媽對營養觀念也不含糊，從不讓孩子吃零食、垃圾食物，三餐全都採用原形食物。劉怡里回憶，小時候家中看不到零食，唯一的零食就是水果，過年才有機會吃到海苔，大解嘴饞癮。一直要到了念大學，劉怡里才人生第一回吃到洋芋片、喝到可樂，她笑說：「很誇張吧！那時候我真的覺得自己好像到了另一個世界。」但她也因此，從小就清楚原形食物的滋味、明白營養的重要性。

她一簽新經紀約，就有廠商找上門，合作蜂膠產品，她說自己備受廠商青睞，多半源於自己多年在臨床、問診上專業的堅持。她表示營養師是特別需要同理心的工作，她解釋：「每人的狀況不同，有的貴婦詢問1天可以吃幾瓶燕窩，有的待嫁新娘遭未來婆婆嫌太胖，大家有各自問題，需要了解脈絡才能對症處理。」這回廠商找上門，她開心直呼：「果然簽了新公司新氣象，希望日後會有更好、更不一樣的發展。」