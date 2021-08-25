「第56屆廣播金鐘獎」25日宣布入圍名單，由林凡、陳零九、流氓阿德、北原山貓吳廷宏、陳端慧（端端）、小樹及評審團主委吳建恆擔任揭曉嘉賓。陳零九6月確診新冠肺炎，經過隔離治療後，順利康復，也開始復工，昨是他首度公開露面，雖然全程戴著口罩，看起來狀態不錯。

只見陳零九似乎許久未出席公開活動，他站在台上與林凡互動有點緊張，加上陳零九前天在IG發文似乎仍在調適心理情緒，對此，他的經紀人昨說陳零九現在仍會給自己較大壓力，還瘦了3公斤，因為當時確診後，陳零九罹恐慌症求助身心科，已好轉許多，但至今有些自律神經失調，像是情緒亢奮會手抖，必續定期復健。

他因為體力狀態還未完全恢復，現在工作也不能安排太緊密，會上工一天休一天，充分休養，他手上主持節目《Carry吧 玩家們》、《食尚玩家》近期仍在請假中，他日常透過直播、線上節目與粉絲互動，粉絲熱情鼓勵留言打氣，他正努力調整身心，期望趕緊自我恢復最佳體態，一切順利復工。

今年廣播金鐘獎共72家業者報名，從856件參獎作品挑選126件入圍作品，國立教育廣播電台入圍27項為最大贏家，特別獎項過去連續2年從缺，今年則是獲頒給資深廣播人丁文棋，流行音樂節目主持人獎由小樹、邵大倫、黃介文、黃連煜、甘仲維（墨鏡哥）共同角逐，本屆廣播金鐘獎創立56年來，首度有同志節目《甲板日誌》入圍。