台南市永康區一名女子於網路下載投資軟體，輕信對方指示匯款購買虛擬貨幣，前後陸續匯款約700萬元，遭騙卻渾然不知，日前前往國泰世華商業銀行永康分行欲匯款，據知，行員察覺有異，成功幫她保住250萬元，永康警分局今天前往頒發感謝狀及獎勵金。

警方指出，這名女子8月中旬欲臨櫃匯款250萬元，行員關懷提問後察覺有異並向警方報案，經當地大橋派出所員警馳赴現場了解，女子稱匯款是為了投資購買虛擬貨幣，期間，女子皆向銀行行員表示匯款是繳付貨款，前後已陸續匯款投資約700萬元，惟從未實際出金贖回。

日前，女子再度至銀行欲臨櫃匯款250萬元時，行員查詢所欲匯款帳戶己有多筆異常交易紀錄，該女才吐露，所匯款項是投資購買虛擬貨幣，經員警到場與行員再三提醒告知目前已有類似詐騙案例，並請她現場傳訊告知對方欲贖回資金，對方稱「幣額不足」，女子才驚覺遭詐騙，並放棄匯款。

永康分局長呂世明、偵查隊隊長陳勇志及大橋派出所所長王棋賝代表分局前往國泰世華商業銀行永康分行頒發感謝狀及獎勵金，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。