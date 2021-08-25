內閣改組傳聞不斷，身兼黨主席蔡英文總統今(23日)在中常會力挺蘇內閣並在致詞時表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」，而行政院長蘇貞昌是否會下台，也成為外界關注焦點。東華大學教授施正鋒認為，蘇貞昌應該還能撐過年底的公投，搞不好還能拖到明年春節的時候。

施正鋒23日在政論節目《新聞大白話》中表示，時間還沒到，公投已經延後了，公投以後必須要有人去扛，假設真的是鄭文燦接任院長，到時候要下台，蘇貞昌還能繼續發揮功能至少到年底，「公投以後拖一陣子，搞不好可以拖到舊曆年，現在誰出來都是浪費掉」。

對於主持人的提問，施正鋒指出，振興五倍券在地方上的反應是很負面的，和老百姓斤斤計較，蔡英文不出來電一下也不行，現在蘇貞昌還有利用價值，如果突然拉下來，也不知道誰上去頂替。

此外，施正鋒接受《中天新聞》訪問時則說，民進黨向來就是派系結合，沒有真正的黨，黨內彼此之間會互別苗頭，然後再競爭，一旦他們決定誰勝出之後，就會合作對外，蘇貞昌某種程度上認為說，「是你來拜託我的」，且當時應該有講好條件，因為他不像前任的林全和賴清德。

施正鋒分析，除了重要閣員要顧及派系平衡以外，其他的小英不方便出手，而防疫的部分弄了一個防疫中心，陳時中算是小英的人。施正鋒透露，蘇貞昌能用的就是紓困和振興這8千多億元，在這樣的情況之下，如果五倍券弄到天怒人怨，會影響到其他派系在地方的運作，所以蔡英文把他找去曉以大義，之後就是看他會怎麼樣了，基本上就是等著要他下台了。