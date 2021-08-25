「第56屆廣播金鐘獎」25日宣布入圍名單，由林凡、陳零九、流氓阿德、北原山貓吳廷宏、陳端慧（端端）、小樹及評審團主委吳建恆擔任揭曉嘉賓。本屆廣播金鐘獎創立56年來，首度有同志節目《甲板日誌》入圍，今年評審團主委由資深廣播人吳建恆擔任，他同時也是中廣「娛樂Ｅ世代」節目DJ，透露2019年獲得「最佳流行音樂節目主持人獎」後，就沒有再報名，今年受文化部邀請擔任評審主委，公平客觀。

黃子佼主持電台節目，深受歡迎，但在廣播金鐘連續2年入圍槓龜，主委吳建恆解釋評審討論過程會針對節目與主持人的創意與風格，不會特別去針對哪位主持人講有什麼問題，入圍名單是經多次討論、投票。

「110年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於9月25日晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）、LINE TODAY收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台、三立新聞網、Vidol、Youtube等媒體平台隨時隨地同步收看，亦可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。