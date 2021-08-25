據IDC最新數據顯示，全球穿戴式裝置出貨量於2021年第一季已首次突破一億台，因此今年三星除了主攻摺疊智慧型手機以外，在行動穿戴裝置上也帶來了不少新品，包括了本月在Galaxy UNPACKED 2021上發表的Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic 及Galaxy Buds2，更宣布預計在9月10日起正式在台上市，另外還推出了Galaxy Buds Pro全新色系「星魅白」，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，截至今年6月前，台灣三星整體穿戴式裝置銷量及銷售額，皆已達到近翻倍的成長，當中耳機產品銷售額成長更達115%，反映出用戶對三星穿戴式裝置的肯定。

三星全新的Galaxy Watch4 Classic，搭載深受消費者歡迎的實體旋轉錶圈，46mm及42mm皆有「幻影黑」、「鈦灰銀」兩色，定價1萬1990元起。（三星提供）

三星全新的Galaxy Watch4主打時尚外觀設計，推出44mm的「幻影黑」、「冷杉綠」、「鈦灰銀」三色，以及40mm的「幻影黑」、「玫瑰金」、「鈦灰銀」三色，定價8990元起。（三星提供）

而全新的Galaxy Watch4主打時尚外觀設計，推出44mm的「幻影黑」、「冷杉綠」、「鈦灰銀」三色，以及40mm的「幻影黑」、「玫瑰金」、「鈦灰銀」三色，定價8990元起，另外還有Galaxy Watch4 Classic，搭載深受消費者歡迎的實體旋轉錶圈，46mm及42mm皆有「幻影黑」、「鈦灰銀」兩色，定價1萬1990元起，以上兩款新品均有藍牙及LTE的版本可供選購。

明（26日）起中午至31日期間，於指定通路康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來，預購Galaxy Watch4 Classic，即可獲得11杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數，而預購Galaxy Ｗatch4則可獲得7杯CITY PRIMA精品拿鐵及100點OPEN POINT點數；9月10日至10月31日正式開賣期間，至全台通路購買Galaxy Watch4 Classic登錄送限量防汗皮革錶帶、購買Galaxy Watch4登錄即贈限量彈性運動錶帶。

三星的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，將於9月10日同步於各大通路上市，將推出「石墨黑」、「幻影白」、「橄欖綠」、「薰衣紫」 四色，定價4990元，凡於10月31日前購買即贈透明保護殼。（三星提供）

三星的Galaxy Buds Pro「星魅白」，定價6990，27日起於三星智慧館、三星商城、中華電信、神腦通路獨家販售。（三星提供）

另外真無線藍牙耳機Galaxy Buds2就將於9月10日同步於各大通路上市，將推出「石墨黑」、「幻影白」、「橄欖綠」、「薰衣紫」 四色，定價4990元，凡於10月31日前購買即贈透明保護殼；Galaxy Buds Pro「星魅白」，定價6990，27日起於三星智慧館、三星商城、中華電信、神腦通路獨家販售。