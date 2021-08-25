為因應美國近期網攻事件頻傳，白宮25日舉行一場網路安全會議，邀請蘋果、微軟、谷歌等科技巨擘高層參加，會後預計將公布旨在改善網安的具體措施。

一名高階官員表示，本次會議中，拜登總統與內閣主要成員將接待蘋果（Apple）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等科技巨擘執行長，還有摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）等金融保險業高層主管，以及公用事業部門負責人等。

這名官員在記者會中預告，「（會後）一定會宣布具體措施」，因為近期的網攻事件已「引發急迫感」，必須重新集中公私部門的注意力，共同關注相關議題。

他又說：「我們希望專注探究所有惡意（網路）活動的根本原因。」這意味政府和業界都必須擁有更強大的電腦軟硬體系統。

先前，美國東岸主要輸油管線、肉品包裝公司和微軟電郵軟體Exchange都曾遭網攻並發生資料外洩，還有一些機構受到勒索軟體攻擊。

部分分析人士呼籲，應對俄羅斯及其他遭控窩藏網路罪犯的國家實施更嚴厲的制裁。也有人建議針對駭客用以收取勒索贖金的加密貨幣進行更多審查。