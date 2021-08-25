全台二級警戒延長至9月6日，不過9月1日即將開學，外界憂心學校恢復實體上課後，會不會大幅增加確診病例，到底在學校、辦公室及醫療機構，在哪裡染疫風險較高？沒想到胸腔暨重症醫師黃軒的答案令眾人意外。

下周起很多師生都要回學校上課了，黃軒在臉書表示，不要以為在學校工作比較安全，根據研究顯示，在學校上課、工作，和在辦公室或在醫療機構的染疫風險其實差不多，進入社區傳播後，這些在外工作的風險幾乎都是一樣的！

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面對開學在即，應如何降低染疫風險？黃軒指出，根據美國喬治亞州的學校研究，首先要加強教室通風，只要打開門窗或風扇，促進氣流往外抽送，就可降低約35%的確診機率，若學校有經費，也可以裝空調，或是紫外線照射裝置，可加強殺毒滅菌。

此外，黃軒並舉出多種方式，包括教職員及學生都要戴上囗罩、老師彈性請防疫假、增加室內通風、保持安全距離、設置桌上隔板、多增加洗手台及大規模篩檢，都可以降低校園感染風險，進而減少家庭傳播。