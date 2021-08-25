台灣睽違108天，今25日終於再現本土零確診。對此，媒體人韋安表示，經過3個月的努力，第二波疫情總算壓制下來，本土雖然+0了，但他覺得，新北市長侯友宜近期一再呼籲嚴加防範Delta病毒，從境外的入侵，這番提醒不無道理，他直言，侯還在嚴格備戰，全台灣也不能鬆懈，因為「病毒不會等你」，他想提醒大家，如果大家因為+0，而不重視防疫「老司機」侯友宜的警告，下波疫情可能隨時再起。

台灣今日本土確診病例0人，新北市長侯友宜25日表示，一天的0不代表永遠都是0，面對Delta變種病毒來勢洶洶，他提出強化防疫旅館防護、確保檢測及增加醫療量能、疫苗全面催貨、學校施打規畫與境外生入校前免費PCR等五項措施，全面做好準備。

侯友宜說，英國變異株已經造成台灣800多人死亡，周遭鄰近國家近期Delta病毒持續攀升，「不要以為我們不會進來」，目前新北已經全力整備，若病毒再次入侵，除了集中檢疫所將從原本的6處增加1倍量，並在1周內開出所有ICU專責病房，日本現在已經推動在宅醫療，這就是虛擬病房的概念，若Delta病毒大幅入侵，在宅醫療將會是最後的考量。

侯友宜也說，目前疫苗覆蓋率不高，有賴中央全面催貨，9月1日即將開學，看到民間團體人士很用心快速把疫苗引進，學校施打規畫相關單位要做好因應；另針對境外生這段時間回來大專院校，在進到學校前，新北會再提供1次免費PCR做好把關。

對此，媒體人韋安25日在臉書發文感嘆表示，去年，疫情剛起時，侯帶頭戴口罩被嘲笑；呼籲入境全面普篩，被批評製造恐慌。後來3+11破口造成次波嚴重疫情，入境沒有普篩導致delta病毒攻入屏東。如果大家不重視防疫「老司機」侯友宜的警告，下波疫情可能隨時再起。