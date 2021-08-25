吳克群將在年底前推出新專輯《K-PAX K星異客》，粉絲期待。他近期在大陸選秀節目《說唱聽我的》擔任導師，擁高人氣，表示下半年全心衝刺工作，除了新作還有2個節目邀約正在洽談，行程滿檔，粗估吸金上千萬元。吳克群已施打疫苗，預計要明年農曆新年才會返台回家陪父親。

吳克群在《說唱聽我的》熱情與參賽者合作熱唱，獲得好評，他表示跟年輕的音樂人一起撞擊，「讓我相信《K-PAX》的存在，他們腦中的異世界，和未來的音樂，就像是外星人已經降臨等待我們發掘。」

他在25日首發新單曲〈奇異博士〉，日前拍攝專輯視覺，讓自己身上爬滿青苔與藤蔓，呈現出只為哪怕記憶長滿青苔，思念仍在恣意蔓延的概念，預告新專輯的音樂風格更科幻未來、沒有限制的音樂類型，還會使用多元視角、媒介來表達音樂故事核心。

他出道21年，每次推出新作都會把自己狀態歸零，這回化身為「K」，以K universe（K宇宙）為概念，用外星人的視角看待人類最底層的七情六慾，他說：「吳克群看世界的方式是人類的，而K是用外星人的視角去看這個世界，K的音樂和創作不被束縛、更能打破腦洞。」

吳克群將推出新輯，日前拍攝專輯視覺，造型帥氣搶眼。（何樂音樂提供）

吳克群將推出新輯，粉絲十分期待。（何樂音樂提供）