轄下有10個園區，前身是加工出口區的「科技產業園區」，今天發布營運喜訊，表示園區不畏疫情，今年上半年投資額、營業額、出口額、進口額及員工數等5大營運指標全面走揚。其中，營業額首度突破2100億元台幣，貿易額首度突破127億美元，雙雙創下同期歷史新高。

科技產業園區目前是我半導體封測、顯示器、光學、電子與數位內容等產業群聚重鎮，近年來因疫情影響加速新興科技擴大應用，加以歐美陸續解封帶動景氣復甦，園區6月進口及出口額年增率高達53％及28％。

進一步分析個別園區情況，自疫情爆發起，積極布局AIOT的軟體園區營收大有斬獲。例如深耕資訊軟體、數位內容及智慧應用的高雄軟體園區，2020年營收成長高達46％；而台中軟體園區則營收成長17％、2021年上半年又續成長26％。

製造型園區方面，全球半導體封測基地—楠梓園區，自2017年迄今，幾乎維持雙位數的營運成長。而光學鏡頭主要產地--潭子園區，今年1至6月營收成長也高達31％，顯示疫情帶動線上消費與遠距辦公需求，帶來獲利商機。

而以水處理及優質生活產品為主要產業的屏東園區，拜國外解封之賜，今投資成長273％、營收成長38％、員工增加17％、貿易額也大增5成。

經濟部加工處處長楊伯耕表示，今年是加工出口區建成55年，也是更名為科技產業園區元年，未來園區施政將聚焦新增產業空間、培育優質人才與輔導智慧加值等工作。其中，推動高雄軟體園區第二期開發及屏東園區擴區，是當前最重要的工作。