女星小禎（本名胡盈禎）去年與整形外科醫生李進良正式離婚，近日卻遭多年的刺青閨蜜A女向週刊爆料，指她未與李進良離婚就偷吃，還欺騙粉絲是靠運動和控制飲食瘦身，其實是靠切胃手術才瘦身40公斤。稍早小禎也在臉書首度回應閨蜜爆料風波，PO文不到2小時吸引超過5千網友讚爆支持。

小禎近日慘遭刺青閨蜜A女分別在臉書，還有向週刊爆料她是雙面人事蹟，對此她選擇不跟對方一般見識，稍早更在臉書引用聖經詩篇內容來回應此風波，「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。」

小禎深信清者自清的道理，感謝媒體朋友的明理與理解，表示未來不會再對此事有所回應，因為她一路走來的努力跟拚命，相信有看到的人會看到，至於看不到的人就慢走不送，謝謝大家關心。同時她更不忘祝福經紀人生日快樂，真誠寫下：「辛苦你了」。

小禎這篇充滿正能量與高EQ的PO文，不到2小時就吸引超過5千網友按讚支持「生活過得太精彩就有人想攀附了」、「滿滿正能量，永遠支持妳」、「我相信妳」、「交友要小心，最怕的是小人之心，以後這種人就遠離了，加油」，藝人小馬倪子鈞、屈中恆老婆Vicky也留言為她打氣，足見小禎在圈內的好人緣。