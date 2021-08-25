一位網友借給友人20萬元，對方卻只願意每個月還「100元」，向他進一步催還款竟反被嗆「不爽告我啊！」(摘自爆料公社官方粉專)

人生萬事多變，難免會遇到資金困難情況，若要求助友人金援，切記要做到「有借有還，再借不難」的準則，同時最好也不要隨意將錢借出。一位網友借給友人20萬元，對方卻只願意每個月還「100元」，向他進一步催還款更被嗆「不爽告我啊！」讓他感到超級傻眼。

一位男網友在臉書公開社團「爆料公社官方粉專」上請益，2年錢借錢給友人20萬元，由於當時沒有規定對方要何時還完，友人竟看準這點，每個月只還他100元，讓原PO感到相當無奈。

原PO公開2人LINE對話紀錄，原PO質問「20萬你是個故意這樣還的嗎？」、「你2年前跟我借20萬每個月還我100是怎樣？當初要不是你求我，說你有是急需用錢我才借你的，你這樣對我？」看到原PO催討訊息，友人竟直接翻臉回說「不爽什麼啦！我是沒還你錢嗎？我也沒說要多久還你啊。不爽告我啊！我沒一個月還你10元就對你很好了！」

貼文曝光後，原PO友人的惡劣態度引起網友熱議，有人計算，每個月還100元，一年只償還1200元，等到還清所有款項要等超過100年以上。網紛紛表示，「垃圾朋友」、「這種就是欠修理，什麼雞巴態度」、「現在這個年代是欠別人家錢的比被欠的還兇」、「現在借人錢都是站著借、跪著討」。

面對原PO悲慘的際遇，不少人也建議，「可吉（告），但先催告限期返還借款！」、「未定期限可以隨時請求清償，也可以先催告返還（至少1個月以上期限）」、「直接一點寄存證信函過去吧⋯⋯只要有借貸都可以償還」、「還是要告！不能讓他吃定你」。借錢易引發糾紛，甚至失去一段友誼，許多過來人都奉勸，「這年頭錢還是自己用比較實在」、「千萬不要亂借錢」。