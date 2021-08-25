台南市六甲區38歲蔡姓男子疑因與家人意見不合，24日下午4點多掉落六甲區珊瑚路旁的嘉南大圳；台南市消防局接獲報案後，出動多個分隊搜尋至晚上8點多未果，今早6點再度集合前往尋找，空拍機於落水處下游1公里處發現蔡男遺體，下午經相驗為溺水死亡，家屬對結果未表示意見。

據了解，蔡男21日即與家人發生爭執，想跟家人要錢做生意，晚上又在房間抽菸引發火災，房間全毀，幸好未釀成傷亡，因蔡男情緒不穩有自殘意圖，家人將他送往柳營奇美醫院治療。

豈知22日家人要將蔡男轉院時，蔡男趁回家空隙，跑到住家附近大圳旁，幸好被家人及警消拉住送醫住院。24日蔡男又執意出院，下午又趁家人不注意跑到大圳旁，經家人苦苦勸導還是拉不住。

台南市消防局昨晚搜尋無結果，請農水署嘉南管理處暫停放水到該處大圳，今早6點再度集結，大圳水位已降到70公分，搜救人員沿著岸邊搜巡，也使用無人機在大圳上搜尋，家屬在岸邊焦急等待，6點40分左右終於發現蔡男遺體，送台南市立殯儀館相驗，家屬悲痛萬分，但也感謝消防人員幫忙找到兒子遺體。

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