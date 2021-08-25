調查：歐股維持高檔直至年底 21:142021/08/25 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《路透社》最新調查顯示，企業獲利強勁將讓歐股在2021年剩餘時間維持在目前的紀錄新高水準。《路透社》訪查18位基金經理人與策略師意見，預估泛歐洲600指數在2021年底將達470點。 第二季企業獲利大幅超越預期與歐洲經濟數據好轉，讓泛歐洲600指數在8月創下近15年來最長漲勢。 《航運股》塞港持續 長榮外資目標價上看305元 港財庫局長：港離岸A股指數期貨將出 成資本市場利多 #歐股 #企業獲利 #泛歐 #指數 #路透社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股收最高 狂漲227點收復萬七 高端一度跌破300元 13:402021/08/25 財經 美股創高 台股續反彈拚站穩萬七 11:502021/08/25 財經 《國際金融》觀望氣氛 歐股微升 16:162021/08/25 財經 股匯雙漲 新台幣連三升 16:192021/08/25 財經 《國際金融》美Fed主席談話前 歐股淡定 10:022021/08/25 財經 《國際經濟》18月來首見 本季全球企業獲利恐縮水 16:162021/08/25 財經 《基金》4因素擾市 新興市場股債具價值面優勢 09:452021/08/25 財經 《鋼鐵股》增資股上市 東明-KY股價承壓 10:362021/08/25 財經 MSCI董座喊話 陸股擺脫監管風暴 可望攻高 04:102021/08/25 全球財經 台積電一馬當先 台股早盤重返16900點關卡 09:192021/08/25 財經 電金發威 台股收復16,800點 04:102021/08/25 財經要聞 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 台積代工價暴漲恐還有第2槍 散戶押這幾檔跟著老大賺 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 不怕客戶反彈？陸行之揭台積電錯估這件事 漲價補漏洞 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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