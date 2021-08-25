《路透社》最新調查顯示，企業獲利強勁將讓歐股在2021年剩餘時間維持在目前的紀錄新高水準。《路透社》訪查18位基金經理人與策略師意見，預估泛歐洲600指數在2021年底將達470點。

第二季企業獲利大幅超越預期與歐洲經濟數據好轉，讓泛歐洲600指數在8月創下近15年來最長漲勢。