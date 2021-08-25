美國主要穀物種植區持續受到乾熱氣候襲擊，影響農作物生長與收成，進而推高玉米和小麥等商品價格。過去兩年美國農民的收入飽受衝擊，先是新冠肺炎疫情打擊價格，接著是乾燥炎熱氣候影響穀物收成，限制農民在需求與價格攀升時的獲利力。

根據美國乾旱監測中心資料，極端高溫天氣襲擊美國多數地區，包括北達科達州、南達科達州、明尼蘇達州、愛荷華州和內布拉斯加州都出現極乾氣候。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據顯示，北達科達州和明尼蘇達州的土壤溼度逼近歷史新低。

受此影響，許多在春季播種的穀物枯黃凋謝。據美國農業部統計，美國63％的春麥狀況不佳或極度不良，反觀一年前同期的數據僅6％。

乾熱氣候不利農作物生長，促使農業部下修2021年的產量預測，也讓美國穀物庫存下滑。農業部最新月度供需報告將黃豆、小麥和玉米的最終庫存定在2013年來最低水準。

在此同時，芝加哥期貨交易所（CBOT）穀物價格在5月逼近歷史新高紀錄。玉米期貨24日收盤大漲1.8％，報每英斗5.45美元；黃豆期貨勁升3％，收在每英斗13.32美元；小麥期貨下滑0.2％，報每英斗7.32美元。2021年迄今，小麥價格攀升12％，玉米價格上揚11％。

倘若美國乾熱氣候延續，穀物價格可能進一步走高。農業研究公司AgResource在報告指出，隨著國際市場穀物價格上漲，需求引導的牛市已經穩固。

不單單美國經歷酷暑，全球各地的穀物種植區也面臨氣候威脅。國際穀物理事會（IGC）在7月調降2021/2022產季的全球穀物收成預測，估計全球產量為22.95億公噸，較6月的預測減少600萬噸。

俄羅斯小麥亦受到乾旱影響，俄國農業研究公司SovEcon指出，小麥種植區的土壤溼度降至10年新低。