BNT疫苗即將到貨的傳言不斷，外媒路透社報導，BNT疫苗將提前在下周抵台，對此中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，許多國家都在積極爭取，雖外盒及瓶身印有復必泰及復星醫藥字樣，但仍為原廠疫苗，政府願意爭取這批疫苗。

指揮中心表示，日前接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，若臺灣不爭取，這批疫苗可能將送往其他國家。

指揮中心表示，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

指揮中心表示，政府很感謝台積電的協助，也很感謝鴻海創辦人郭台銘先生，人在歐洲的這段期間也努力幫忙爭取，後續相關進度會再跟大家報告。從洽購疫苗，到爭取首批BNT的疫苗提早到貨，這都是官民合作的成果，對於包括鴻海永齡、台積電、慈濟三個企業和民間團體的協助，政府要再次表達由衷的感謝。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，重要的是這個疫苗的內容物是安全有效的，輸入臺灣之後，仍要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。