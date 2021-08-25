1名女網友國小6年級時，因發現1名男同學在泳池內泳褲脫落不敢撿，她索性潛入水中幫對方套上泳褲，過程中將對方下體看光光，2人畢業後再無聯絡，大學時她偶然發現同班女同學的男友就是該名男同學，該女同學得知後還問她要怎麼跟對方發生關係「妳不是看過他雞雞嗎？」讓她哭笑不得地回應「那時還是小孩子啦！一直維持當時的尺寸妳才該擔心吧」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她在小學6年級某次上游泳課時，發現1名男同學結束了仍不願離開池子，她上前詢問後得知對方泳褲掉了，因為對方不敢將頭往水裡伸，所以一直拿不到泳褲不敢起身，眼看老師步步向他們走過來，她最後索性幫忙沉下水並替對方套上泳褲離開，過程中她看到對方的下體，不過承諾對方不會說出。

她國小時看見男同學的下體，大學時發現對方竟是同班同學的男友，讓她相當傻眼。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她與該名男同學國小畢業後就沒聯絡，她升上大學後某次在學校餐廳與1名女同學聊天，對方介紹對方的男友給她認識，沒想到她發現就是國小那位掉泳褲的男生，後來那段糗事也成為他們3人有趣的話題；某次該名女同學還問她沒跟男友發生過關係，女同學說「妳不是看過他雞雞嗎？」詢問她意見，她則回應「那時還是小孩子啦！一直維持當時的尺寸妳才該擔心吧」，笑翻眾人。

其他網友留言說，「我還以為我在看言情小說，這超像小說裡的回憶環節」、「說好的保密呢」、「早就長不一樣了吧」、「我以為有什麼愛的邂逅」、「現在大家都知道這個小秘密了」、「好好笑，是我一定死不認帳，然後說你記錯了，或是讓女友遠離你」。