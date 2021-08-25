由於全球疫苗分配不均，造成許多國家疫苗接種速度緩慢、覆蓋率低落，經濟學人智庫（EIU）發布最新報告指出，疫苗接種速度緩慢將為全球經濟帶來重大衝擊，經濟總損失估達2.3兆美元。

EIU以疫苗不均將造成多少經濟損失為題發表最新報告，並從經濟、政治與地緣政治分析疫苗不均所產生的影響。

根據EIU的模型推算，2022年中若疫苗覆蓋率未達60％，這些國家的國內生產毛額（GDP）在2022到2025間的總損失估達2.3兆美元。

總的來說，亞洲地區將是疫苗接種緩慢經濟衝擊最大的重災區，預估經濟總損失將達1.7兆美元。以GDP占比來說，則是撒哈拉以南非州地區衝擊最大，2022到2025年經濟損失估占該地區GDP的3％。

報告指出，新興經濟體蒙受的損失將占最大宗，大約3分之2的總損失將由新興國家承擔，此一情況也將推延開發中國家追趕上已開發經濟體的發展時程，同時造成新興國家貧窮問題惡化。

疫苗不均並將造成長遠的影響，EIU的預測顯示，較貧窮的國家經濟復甦所需的時間遠比已開發國家還要長。

疫苗接種緩慢還會刺激仇恨，增加開發中國家社會動盪的風險。

此一情勢也為中國大陸與俄羅斯強化疫苗外交鋪路。俄羅斯的疫苗外交已告失利，相較之下中國大陸的疫苗外交操作則是告捷。不過，對於接受疫苗捐贈的國家來說也伴隨著風險，因為中國大陸的部份疫苗防護力顯然比西方國家的還低。

無論如何，隨著Delta變種病毒的出現，代表接種疫苗並非如許多國家想像的靈丹妙藥，政府官員在對抗新冠病毒的長期防疫策略上需就此一因素重新思考。

EIU全球預測部門主管狄瑪瑞斯（Agathe Demaristhe）表示，疫苗取得不均的問題獲得解決的機率極低，世衛組織（WHO）贊助的疫苗共享機制Covax根本未能符合當初的目標，富國雖大肆宣傳將捐疫苗給窮國，但捐贈的數量僅是需求的九牛一毛，如今已開發經濟體開始實施加強劑計畫，更讓不均問題雪上加霜。