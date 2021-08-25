大陸鋰電池巨頭寧德時代25日晚間公布，2021年上半年營收年增134.07％至人民幣（下同）440.74億元，淨利年增131.45％至44.84億元。A股上市的寧德時代25日股價收漲1.38％至530.24元，近一個月股價累計下跌1.77％。

智通財經網報導，2021年上半年，動力電池系統銷售是寧德時代的主要收入來源。報告期內，受到新能源車市場需求拉動，該公司動力電池系統銷售收入為304.51億元，年增125.94％。寧德時代繼續深化與全球主流主機廠關鍵客戶的戰略合作，持續強化在有關細分市場領域的優勢，為戰略客戶提供具有競爭力的差異化產品，鞏固長期合作夥伴關係。

寧德時代指出，自家擁有業內最廣泛的客戶基礎，2021年上半年大陸工信部公布的新能源車型有效目錄共2400多款車型，其中由寧德時代配套動力電池的有1200多款車型，占比約50％，是配套車型最多的動力電池廠商。