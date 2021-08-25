德國軍事採購部門8月24日宣布，德國海軍F124「薩克森級巡防艦」(Sachsen-class frigate)將升級新型相陣列雷達，使其具備搜索與追蹤彈道飛彈的能力，可提升德國與北約的總體防禦。

防衛新聞(Defense News)報導，為此，聯邦德國國防軍與亨索爾特公司(Hensoldt)、以色列埃爾塔系統公司(Elta Systems)，提供了一份價值 2.2 億歐元（72億新台幣）的合約，將研發新一代主動相陣列雷達。

亨索爾特是德國的雷達、光電傳感器設備主要廠商，而以色列埃爾塔系統公司也是專精於雷達設備。兩家公司將進入「戰略合作」階段，先改裝與升級4套TRS-4D相控雷達，使其具有更好的搜索性能。

根據德國軍事採購辦公室的一份聲明，新一代雷達計劃在 2024年至2028年間，安裝到3艘薩克森級防空巡防艦上，而第4套則安置在陸地訓練基地，做為德國海軍新兵的訓練中心。

另外，新雷達還必須有追蹤高速中空威脅，甚至是監視與追蹤彈道飛彈的性能。這與北約的總體防衛有關，柏林承諾為北約盟國貢獻出飛彈防禦的一部分，因為北約在歐洲正在籌組跨國的彈道飛彈攔截網，避免遭受潛在敵人的攻擊。

在這個計畫中，海軍艦艇被認為是特別理想的，因為它們可以四處移動，也就成為探測和追蹤彈道飛彈的良好載台。

亨索爾特和埃爾塔正在合作陸基的HARD雷達(Hughes Air Defense Radar)，這是柏林尋求更強的彈道飛彈防禦能力邁出的一步。

多年來，德國的防空系統是倚賴美國的愛國者(Patriot)，但是他們提出TLVS計畫來取代愛國者艦隊，TLVS 是「戰術飛彈防衛」( Taktisches Luftverteidigungssystem )的縮寫，然而，今年早些時候，德國國防官員們擱置這項計劃，以騰出資金在無人機防禦。