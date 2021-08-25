《曼谷郵報》（Bangkok Post）25日報導，由於同時面臨嚴峻新冠肺炎（COVID-19）疫情和疫苗生產不如預期的情況，泰國近期研發出一種機械手臂，將能準確抽取英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的AZ疫苗，最大程度利用疫苗瓶內的殘劑，讓每瓶AZ疫苗都能供12人施打。

根據報導，這款名為「AutoVacc」的機械手臂由朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）研發，23日起已在該大學的疫苗接種中心實際啟用，專門用於現有一瓶10劑的AZ疫苗，可以準確且迅速地進行抽取，在4分鐘內抽出12劑疫苗供人施打，讓可用疫苗大增20%。

生物醫學工程研究中心（Biomedical Engineering Research Center）研究團隊負責人拉塔納瓦拉波恩（Juthamas Ratanavaraporn）強調，「AutoVacc」不僅能有效緩解泰國疫苗不足的問題，更可以降低醫護人員的負擔；雖然使用低殘留空針（LDSS）也能讓一瓶AZ疫苗打超過10劑，但這將使本就工作繁重的醫護人員更加疲憊，且在過度疲倦時也可能出現人為失誤，因此「應該讓機器來做這件事」。

拉塔納瓦拉波恩還表示，「AutoVacc」原型機的成本約為250萬泰銖（約新台幣213萬元），其團隊應能在3至4個月內再製造20台，但需有政府資金支援才有辦法進一步讓該機器在全泰國普及。拉塔納瓦拉波恩對「AutoVacc」未來是否允許出口保持開放態度，且該機器目前雖僅能用於10劑裝的AZ疫苗，但該團隊正計畫研發用於輝瑞（Pfizer）／BNT和莫德納（Moderna）等疫苗的版本。