新竹街口攻城獅專屬啦啦隊「Muse Girls」今年正如火如荼進行第二屆Muse Girls徵選，今天正式公布了第二階段晉級入選複賽名單，共選出23位決選人選邁向最終決賽角逐。當中除了有專業啦啦隊經驗豐富參賽者Uni-girls林沂玟、黃潔柔、前富邦悍將啦啦隊Queena、廖姍姍、樂天桃猿棒球隊應援隊長宋城希等，還有曾獲選第9屆台灣小姐冠軍的高曼容等。

第二屆Muse Girls徵選由亞洲最大串流娛樂社群平台17LIVE冠名贊助，本次Muse Girls徵選經過第一輪的激烈評選後，複賽晉級名單為黃潔柔、魏詩娗、高曼容、陳雅鈺、陳芷軒、陳潔翎、陳昱安、鍾庭宇、鄭百妤、邱筠希、賴彥伶、許婕誼、蘇芳葶、葉昕爰、江宛庭、林沂玟、林佩璇、徐沛容、張筠姍、廖姍姍、宋城希、卓立群、侯芳等23人。

第二階段評選項目將包含自選曲目表演（40％）個人加分才藝（30％）舞台台風（15％）現場表現（10％）及最佳人氣榜（5％），想幫助支持的選手成為Muse Girls一員登上攻城獅主場舞台，即日起到9月2日期間上17LIVE和她們線上互動投下人氣票，有助選手在最佳人氣榜衝出好成績左右決賽結果。

最終入選者9月5日當天將會公布於新竹街口攻城獅官網和17LIVE活動頁，球團將以「女子團體」為主要目標打造團隊，將規劃更完善的培訓課程與周邊商品，盼能打造出更全面的啦啦隊陣容。