BNT疫苗將到貨150萬劑，疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，因防疫是唯一考量，BNT疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，仍會讓其來台。台北市議員羅智強對陳時中不再排斥「復必泰」標籤，在臉書貼文給予肯定。不過，陳時中「昨非今是」的雙重標準，新北市議員葉元之怒斥「政治防疫的鐵證，悲哀」。

傳150萬劑BNT疫苗月底到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，確切到貨時程無法掌握，但他證實，抵台BNT疫苗標籤裡會有中文「復必泰」字樣。不過，防疫是唯一考量，相較標籤上的字樣，更重要的是內容物是否安全有效，且BNT疫苗仍然是由原廠而來，疫苗抵台後也必須經過檢驗封緘，只要符合台灣的規定就會開放民眾接種。由於，陳時中曾斤斤計較BNT疫苗標籤是否有中文「復必泰」字樣，在審核慈濟及民間企業購贈BNT疫苗時形成巨大障礙。所以，陳時中不再計較中文「復必泰」字樣時，立即引發關注及議論。

對於陳時中的說法，台北市長柯文哲今天表示，其實老百姓關心的是瓶子裡的疫苗，不是瓶子外的標籤，結果又繞了一圈回來。柯文哲對陳時中的反覆給了評語是「既有今日，何必當初」。

北市議員羅智強則願意肯定陳時中不再排斥「復必泰」標籤。但新北市議員葉元之則怒斥「政治防疫的鐵證，悲哀」，對蔡政府先前排拒BNT疫苗的種種作為感到不恥。