特斯拉的新車款電動卡車Cybertruck備受市場關注，其造型特殊非凡，首次亮相時，各界為之震驚，但一直以來是特斯拉鐵粉的財經名嘴克萊姆（Jim Cramer）不僅不買單，還直呼「真的太醜了」，更稱這將會是特斯拉的第一場災難。

綜合外媒報導，電動卡車Cybertruck於2019年底首次亮相，迄今預購訂單已超過100萬輛，擬定於2021年底開始生產，然先前傳出該車款恐將因晶片短缺的緣故，被迫延後生產時程至2022年，隨後官方的訂購頁面生產時程改為2022年，確定延期至明年。

不過儘管預購訂單逾100萬輛乍看很多，但根據特斯拉官網顯示，訂金僅需支付100美元，且能夠全額退款，代表著預購訂單數量不代表全部消費者都會購買，如特斯拉堅定不移的粉絲，同時也是CNBC財經名嘴的克萊姆。

克萊姆接受媒體採訪被問及特斯拉的Cybertruck時表示，「這車款真的太醜了」，相較下，他更推薦人們去買福特（Ford）的純電卡車F-150 Lightning，「如果你想買一輛真正的卡車，就買F-150 Lightning，因為Cybertruck真的醜到你要夠喜歡特斯拉才下的了手」。

特斯拉新車款Cybertruck的前衛造型引起一番討論，整體造型充滿先進未來感。（圖／翻攝自特斯拉官網）

不過克萊姆強調，他依然還是很喜歡特斯拉，人們對自駕的看法仍帶有許多偏見，但其實和自駕的事故比起來，酒駕的意外事故明顯要多上許多；但克萊姆補充，「不過我還是認為這輛卡車是場災難，且是特斯拉的第一場災難」。

實際上，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）對Cybertruck的設計秉持著開放的態度，自己認為或許有可能會失敗，但他根本不在乎，「儘管別人不喜歡，但我太愛這款車了，其它卡車就跟複製品一樣，而Cybertruck就像是未來的外星人所設計的車款」。