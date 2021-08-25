《臺北臺中米其林指南 2021》今（25日）於線上公布最受矚目的星級餐廳，台北、台中共有34家餐廳摘下星星，頤宮4度蟬聯全台唯一最高榮耀的3星，而2星餐廳共8家，1星餐廳有25家，其中有7家餐廳首度躍上星級榜單，曾蟬聯1星的MUME及大三元今年雙雙掉星。

自米其林指南來台以來，對台菜的評鑑始終備受討論，今年新上榜的7家星級餐廳中，台菜雖佔了2家，但2星以上的名單卻遲遲不見台菜餐廳身影，美食家費奇表示：「這屆米其林指南在必比登、星級餐廳的評選上的確對台菜有更多關愛的眼神，但台菜還是連個2星都沒有。」像是山海樓，無論是對食材來源、雞鴨魚肉履歷驗證的尊敬態度及料理品質的考究，早已有2星水準，這屆卻僅多給了綠星肯定，她直言：「米其林該給山海樓的2星肯定，就只有1星加綠星。」

今年榜單中還有令人詫異的是，蟬連3年米其林1星、今年才再度入選亞洲50最佳餐廳的台北MUME今年遭米其林拔星，曾獲「亞洲最佳女主廚」的陳嵐舒去年強勢回歸於台中新開餐廳小樂沐，呼聲高卻未能拿星，費奇對此也抱不平：「MUME連續在亞洲50最佳餐廳上榜，在國際餐飲評價都相當高，今年卻被米其林拔星；陳嵐舒的小樂沐那麼嚴謹把關食材，還只有不到30個座位數維持品質，竟然連1顆星都沒有，真是跌破大家的眼鏡！」

費奇更呼籲，台灣有這麼多優秀的廚師，應該開始有專屬台灣自己的評鑑制度，透過民間組織、政府支持，做出一個有國際高度的美食評鑑單位。