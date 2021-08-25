(21：55更新)中央氣象局表示，明天(26日)仍維持上午晴朗、午後有雷陣雨的天氣，台灣位在太平洋高壓邊緣，水氣稍多，西半部地區及其他山區仍要留意午後短暫雷陣雨，局部地區有短延時強降雨，部分地區降雨還會下得更晚一點。
氣象局指出，明天天氣跟今天很類似，整體大氣環境仍不穩定，隨著大環境轉為東南風，迎風面的東南部沿海地區以及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨發生；西半部地區及其他山區則是要留意午後短暫雷陣雨，局部地區有大雨發生的機率，不時伴隨雷擊及強陣風。
氣溫方面，各地高溫約33至35度，尤其是在大台北、桃園地區及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，近中午感受較為悶熱。
27日至9月1日(周五至下周三)高壓勢力再增強，環境風場改吹偏東風，午後雷陣雨將縮減至各地山區及中南部近山區平地。9月2日至4日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
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