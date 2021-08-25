資深港星石修（本名陳碩修）過去有許多經典代表作品，最有名的就是在港劇《天龍八部》裡飾演慕容復，當年帥氣形象迷倒中港台觀眾，更被譽為「永遠的慕容復」；石修的兒子陳宇琛跟著父親腳步當演員，更娶了美女主播林佑蔚，日前全家人替陳宇琛慶生，林佑蔚曬出大合照，意外出賣石修72歲現況，帥氣風采依舊。

石修從8歲就以童星身份出道，隨著年齡變成一名帥氣小生，演過多部電視劇和電影，其中在《天龍八部》飾演慕容復一角，讓他瞬間成為中港台觀眾心中的王子；後來石修跟圈外女友結婚，生下一名兒子陳宇琛，陳宇琛也繼承衣缽成為一名演員，更把美女主播林佑蔚娶回家。

全家人替陳宇琛慶生，石修和陳宇琛單獨合照。(圖/ 林佑蔚IG)

林佑蔚不時會在IG分享家庭生活和各種美照，偶爾還會不經意出賣公公石修，今（25）日她曬出全家替先生陳宇琛過42歲生日的大合照，目前已經72歲高齡的石修，氣色看起來相當有神，身材也比同齡人更壯一些，頭髮雖然能發現白髮，但毫不影響他帥又霸氣的形象。

石修昔日因《天龍八部》的慕容復一角，紅變中港台。(圖/ 微博)

而石修和兒子陳宇琛單獨合照，兩人靠在一起對著鏡頭用手指比愛心，父子五官輪廓幾乎一模模一樣樣，也讓不少資深粉絲看了很震驚，「基因騙不了人啊」、「越老越帥氣」。