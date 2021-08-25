近期在網路上爆紅的美式賣場美食「迷你英式鬆餅」（又稱司康）爆出食品衛生疑慮，1名網友日前在網路上爆料吃進司康後，發現裡頭竟充滿了「竹屑」，親自挑出來後，發現每根竹屑大小不一、粗度近似牙籤，讓他痛批「做吃的真的要有良心及品質品管」。

1名網友在臉書社團發文表示，「不願相信的事實」，他說經常看到有人在知名美式賣場的食物內吃到假牙等異物，但這次竟是在司康點心中咬到「竹屑」，照片中可以看見很多根長短不一、粗度幾乎比牙籤還長的竹屑擺在司康旁邊。

1名網友日前在網路上爆料吃進司康後，發現裡頭竟充滿了「竹屑」，親自挑出來後，發現每根竹屑大小不一、粗度近似牙籤。（翻攝自臉書社團）

該名網友在PO文處痛批「做吃的真的要有良心及品質品管，消費者往往吃了不會馬上OHCA（到院前心肺功能停止），但過了今天，消費者就好像忘了，常常造就不會成長的食品衛生」；其他網友也留言說太扯了，「直接檢舉衛生局吧，有點誇張」、「如果是孩子吃到，卡住或刺穿就糟了」、「可直接退貨跟客訴」、「揉麵團的手怎麼會摸不出硬物？」

據悉該款司康在該賣場販售時被稱作「迷你英式鬆餅」，近期因網友在臉書上討論而爆紅，許多人說其口感介於蛋糕與麵包之間，鬆軟又能吃到麵粉香氣，是英國下午茶經典甜點的代表之一，目前售價為1盒24個198元，平均1顆才台幣8元。