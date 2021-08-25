《頭條開講》

塔利班掌控阿富汗政權，並宣布建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，並要求所有外國撤離行動必須在8月31日前完成。美國總統拜登決定按照計畫在8月31日完成撤軍，不過歐洲各國卻希望延長撤軍行動。前民進黨立委郭正亮分析認為，他很難想像拜登就這樣定了，後面還有得瞧，因為他們絕對不是沒有籌碼。

針對美國總統拜登決定8月31日完成撤軍，郭正亮25日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，歐洲人認為美國籌碼那麼多，為什麼不用？因為阿富汗央行95億美元在美國手上，美國把它凍結了，阿富汗所有支付工具，是透過兩家美國銀行，美國只要凍結它的支付，阿富汗的人甚至沒有辦法匯錢，而從海外匯進來的很多錢，現在也都斷了。國際貨幣基金也控制4.6億，也被凍結，因為塔利班成立的這個政府還沒有取得國際承認。

郭正亮接著表示，歐洲人氣美國人為什麼不用經濟籌碼？為何不多給個幾天讓歐洲人撤走？因為阿富汗內部通膨已經開始了，像最基本的原物料都已經漲10趴以上，經濟幾乎整個停擺，有的ATM根本領不到錢，因為當地銀行全部都關了，到處物價都在上漲，銀行也不太敢讓人領錢，每天最多可領116美元，以前可領300美元，很多地方甚至領不出錢，因為沒有現金。

郭正亮認為，歐洲人認為，如果他們跟美國聯手，塔利班政權一個星期就崩潰了，經濟就會引發暴動，到時又會進入內戰，所以為何不用這個籌碼來逼塔利班讓步，所以歐洲人對美國堅持8月31日一定要撤軍，感覺不可思議。而且現在在阿富汗的美軍人數遠少於歐洲人，歐洲的人數大概是美軍的3倍，所以怎麼可以一走了之？

郭正亮表示，他很難想像，阿富汗這件事，拜登就這樣定了，後面還有得瞧，他們絕對不是沒有籌碼。而且在這種情況下，中國大陸和俄羅斯應該也不會進去阿富汗，因為聯合政府還沒有搞定，因若它們進去，阿富汗還在內戰，怎麼辦呢？